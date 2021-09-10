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COVID у Києві: зростає кількість хворих і госпіталізацій

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:45
Фото КМДА

Кількість нових хворих на коронавірус і кількість госпіталізацій продовжують зростати у Києві – за минулу добу виявили 406 випадків COVID-19, 88 людей потрапили до лікарень.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "406 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. До лікарень столиці госпіталізували 88 хворих на коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 199 жінок віком від 18 до 89 років, 167 чоловіків віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток від 1 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (82), Дарницькому (67) та у Святошинському (60) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 227 132 підтверджених випадки коронавірусу, 5 298 хворих померли, подолали вірус 217 929 мешканців столиці, з них 229 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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