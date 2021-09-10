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COVID в Киеве: растет количество больных и госпитализаций

Пятница, 10 сентября 2021, 11:45
COVID в Киеве: растет количество больных и госпитализаций
Фото КГГА

Количество новых больных коронавирусом и количество госпитализаций продолжают расти в Киеве – за минувшие сутки обнаружили 406 случаев COVID-19, 88 человек попали в больницы.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "406 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 199 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек от 1 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (82), Дарницком (67) и в Святошинском (60) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 227 132 подтвержденных случая коронавируса, 5 298 больных умерли, преодолели вирус 217 929 жителей столицы, из них 229 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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