COVID в Киеве: растет количество больных и госпитализаций
Количество новых больных коронавирусом и количество госпитализаций продолжают расти в Киеве – за минувшие сутки обнаружили 406 случаев COVID-19, 88 человек попали в больницы.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "406 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом".
Детали: Среди новых больных 199 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек от 1 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (82), Дарницком (67) и в Святошинском (60) районах.
Всего с начала пандемии в столице уже 227 132 подтвержденных случая коронавируса, 5 298 больных умерли, преодолели вирус 217 929 жителей столицы, из них 229 за минувшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 8 сентября в столице зарегистрировали 379 новых случаев COVID, за 7 сентября – 348 новых случаев, 6 сентября было 304 новых случая, 5 сентября – 93 новых больных коронавирусом.