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Премьер заступился за министра обороны: Таран на своем месте

Пятница, 10 сентября 2021, 13:20
фото: сайт КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль встал на защиту министра обороны Андрея Тарана, которого по информации УП могут уволить осенью.

Источник: Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 10 сентября

Прямая речь: "Относительно господина министра обороны, он, конечно же, на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции".

Детали: Об этом Шмыгаль сказал отвечая на вопрос об обысках ГБР, проведенных в апреле из-за схемы с закупками питания для военных.

В частности, претензия нардепов касалась фигуранта дела Игоря Халимона, которого уволили с должности заместителя, но позже назначили советником на общественных началах министра обороны.

Этому предшествовало: УП еще в начале августа сообщала, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне. А на днях глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

В частности, в ближайшие месяцы Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Претендентами на место Тарана называют депутатку СН Ирину Верещук, гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и вицепремьера Алексея Резникова.

У Тарана был длинный открытый конфликт с бывшим главой Генштаба Русланом Хомчак. Еще весной на Банковой обсуждали как вариант выхода из кризиса одновременную отставку главы Генштаба и министра обороны.

Темы: Таран АндрейШмыгальКабинет министровВооруженные силы
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