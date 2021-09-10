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"Відверта брехня": у Порошенка відреагували на розслідування ТСК щодо "вагнерівців"

П'ятниця, 10 вересня 2021, 21:38
Відверта брехня: у Порошенка відреагували на розслідування ТСК щодо вагнерівців

У партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейській солідарності" відреагували на звіт роботи ТСК Верховної Ради щодо "вагнерівців" та заявили, що глава комісії Мар’яна Безугла "поширила відверту брехню".

Джерело: пресслужба "ЄС"

Дослівно: "Саме п’ятий президент Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.

Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?

ПсевдоТСК винятково з вірних "Слуг", у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група,  має одну мету – прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.

Тому "Європейська Солідарність" не брала і не братиме участі в їхній  виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ".

Деталі: Зазначається, що Порошенко готовий дати покази СБУ у цій справі.

Передісторія: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що Порошенко не міг санкціонувати цей "спеціальний захід", оскільки його планували у липні 2020 року.

Раніше Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо:

  • Операція з "вагнерівцями" відбувалася"з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів" — про це CNN заявили троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.
  • Водночас високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові".
  • В Офісі президента Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" у 2020 році.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарністьВагнер
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