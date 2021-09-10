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"Откровенная ложь": у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по "вагнеровцам"

Пятница, 10 сентября 2021, 21:38
Откровенная ложь: у Порошенко отреагировали на расследование ВСК по вагнеровцам

В партии пятого президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" отреагировали на отчет работы ВСК Верховной Рады по "вагнеровцам" и заявили, что глава комиссии Марьяна Безуглая "распространила откровенную ложь".

Источник: пресс-служба "ЕС"

Дословно: "Именно пятый президент Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против т.н. ПВК Вагнера. Так же как президент Зеленский завалил ее финал, перечеркнув рискованную высокопрофессиональную работу украинских спецслужб.

Владимир Зеленский признал, что предупредил Лукашенко. Неужели это не повод, чтобы допросить его?

ПсевдоТСК исключительно из верных "Слуг", в работе которой сегодня не участвовала ни одна другая фракция или депутатская группа, имеет одну цель - прикрыть и защитить предателей в Офисе Президента.

Поэтому "Европейская Солидарность" не брала и не будет участвовать в их представлении. Мы требуем голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророссийской ОПЗЖ".

Детали: Отмечается, что Порошенко готов дать показания СБУ по этому делу.

Предыстория: Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что Порошенко не мог санкционировать это "специальное мероприятие", поскольку его планировали в июле 2020 года.

Ранее Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

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Напомним:

  • Операция с "вагнеровцами" проходила"с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.
  • В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".
  • В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложенных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьВагнер
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