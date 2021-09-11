Джелял написав з ув'язнення: обіцяє продовжувати боротьбу
Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, обвинувачений окупаційною владою Криму в диверсії, має намір продовжувати боротьбу доступними в ув'язненні способами.
Джерело: заява Джеляла, оприлюднена адвокатом Миколою Полозовим у Facebook
Дослівно: "Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув'язненні способами.
Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: "Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше". Так що моя "зброя" зі мною".
Деталі: За словами Джеляла, його арешт відразу після повернення з "Кримської платформи" доводить мстивий характер російської влади.
"Вона як і раніше демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи, в ім'я інтересів свого народу і держави", – пише він.
"Мій народе! Не вірте лицемірним викривачам, які будуть умовляти, що жертва насильства сама винна в насильстві над нею! Вони скажуть, що я сам "наривався", що якби сидів тихо, був би дома з сім'єю. Але нам недозволено так поводитися... Нехай створене зі мною не вселяє в вас страх, а це ж одна з їхніх цілей", – додав Джелял.
Передісторія:
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
- У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.