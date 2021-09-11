Джелял написал из заключения: обещает продолжать борьбу

Первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, обвиняемый оккупационной властью Крыма в диверсии, намерен продолжать борьбу доступными в заключении способами.

Источник: заявление Джеляла, обнародованное адвокатом Николаем Полозовым в Facebook

Дословно: "Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.

Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной".

Детали: По словам Джеляла, его арест сразу после возвращения с "Крымской платформы" доказывает мстительный характер российской власти.

"Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства", – пишет он.

"Мой народ! Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей. Но нам непозволительно себя так вести… Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей", – добавил Джелял.

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