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Джелял написал из заключения: обещает продолжать борьбу

Суббота, 11 сентября 2021, 15:00
НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО с FACEBOOK РЕФАТА ЧУБАРОВА

Первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, обвиняемый оккупационной властью Крыма в диверсии, намерен продолжать борьбу доступными в заключении способами.

Источник: заявление Джеляла, обнародованное адвокатом Николаем Полозовым в Facebook

Дословно: "Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.

Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной".

Детали: По словам Джеляла, его арест сразу после возвращения с "Крымской платформы" доказывает мстительный характер российской власти.

"Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства", – пишет он.

"Мой народ! Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей. Но нам непозволительно себя так вести… Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей", – добавил Джелял.

Предыстория:

  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрым
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