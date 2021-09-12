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На вихідні вакцинація йде на спад: у суботу щепили 74 444 українців

Неділя, 12 вересня 2021, 08:39
Фото з BBC

11 вересня проти COVID-19 в Україні щеплено 74 444 людини: першу дозу вакцини отримали 29 170 людей,другу дозу – 45 274 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: В цю суботу для імунізації населення проти коронавірусу працювали 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення та 383 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 889 812 людей, з них одну дозу вакцини отримали 5 889 810 людей, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, – 4 775 986  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 10 665 796 щеплень.

 

Нагадаємо: Напередодні було встановлено новий рекорд щеплень: 10 вересня 183 527 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні, одну дозу отримали 71 388 людей, другу – 112 139 людей.

Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.

8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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