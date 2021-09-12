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На выходные вакцинация идет на спад: в субботу привили 74 444 украинцев

Воскресенье, 12 сентября 2021, 08:39
Фото с BBC

11 сентября против COVID-19 в Украине привито 74 444 человека: первую дозу вакцины получили 29 170 человек, вторую дозу – 45 274 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В эту субботу для иммунизации населения против коронавируса работали 579 мобильных бригад, 1 722 прививочных пункта и 383 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 889 812 человек, из них одну дозу вакцины получили 5 889 810 человек, а полностью иммунизированы, получив обе дозы, – 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 10 665 796 прививок.

 

Напомним: Накануне был установлен новый рекорд прививок: 10 сентября 183 527 человек вакцинировали против COVID-19 в Украине, одну дозу получили 71 388 человек, вторую – 112 139 человек.

По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя в мае планировал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.

8 сентября Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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