До 20 років: адвокат допускає, що Джелялу можуть посилити обвинувачення
Неділя, 12 вересня 2021, 20:13
Адвокат Микола Полозов не виключає, що першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу можуть посилили обвинувачення, через що йому загрожуватиме до 20 років ув'язнення.
Джерело: Полозов у коментарі телеканалу "Дом"
Пряма мова: "На поточний момент звинувачення — від 10 до 15 років. Але важливо розуміти, що в цій частині ст. 281 КК РФ є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію — "організована злочинна група". І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим".
Деталі: За словами адвоката, в такому випадку затриманим загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.
Передісторія:
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
- У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.