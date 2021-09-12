До 20 років: адвокат допускає, що Джелялу можуть посилити обвинувачення

Адвокат Микола Полозов не виключає, що першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу можуть посилили обвинувачення, через що йому загрожуватиме до 20 років ув'язнення.

Джерело: Полозов у коментарі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "На поточний момент звинувачення — від 10 до 15 років. Але важливо розуміти, що в цій частині ст. 281 КК РФ є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію — "організована злочинна група". І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим".

Деталі: За словами адвоката, в такому випадку затриманим загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

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