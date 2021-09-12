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До 20 лет: адвокат допускает, что Джелялу могут усилить обвинение

Воскресенье, 12 сентября 2021, 20:13
Адвокат Николай Полозов и Нариман Джелял. Фото: Facebook / Крымская солидарность

Адвокат Николай Полозов не исключает, что первому зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу могут усилили обвинения, из-за чего ему будет грозить до 20 лет заключения.

Источник: Полозов в комментарии телеканалу "Дом"

Прямая речь: "На текущий момент обвинения – от 10 до 15 лет. Но важно понимать, что в этой части ст. 281 УК РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию - "организованная преступная группа". И следствию ничего не мешает еще больше усилить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым".

Детали: По словам адвоката, в таком случае задержанным будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Темы: крымские татарыКрым
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