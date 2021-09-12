До 20 лет: адвокат допускает, что Джелялу могут усилить обвинение

Адвокат Николай Полозов не исключает, что первому зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу могут усилили обвинения, из-за чего ему будет грозить до 20 лет заключения.

Источник: Полозов в комментарии телеканалу "Дом"

Прямая речь: "На текущий момент обвинения – от 10 до 15 лет. Но важно понимать, что в этой части ст. 281 УК РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию - "организованная преступная группа". И следствию ничего не мешает еще больше усилить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым".

Детали: По словам адвоката, в таком случае задержанным будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Предыстория: