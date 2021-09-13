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За тиждень українцям зробили понад 900 тисяч щеплень проти COVID

Понеділок, 13 вересня 2021, 08:56
За тиждень українцям зробили понад 900 тисяч щеплень проти COVID
Динаміка COVID-щеплень в Україні, УП

За тиждень з 6 до 12 вересня в Україні зробили 921 443 щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 

45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей".

Деталі: У цю неділю для імунізації населення працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення, 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 906 742 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 906 740 людей, обидві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 10 710 944 щеплення.

 

Нагадаємо: 24 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко хвалився, що кількість щеплень в Україні зросла до мільйона на тиждень і що темпи вакцинації проти коронавірусу можуть далі зростати.

Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.

8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціямедицинакоронавірусCovid-2019МОЗ
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