Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За тиждень українцям зробили понад 900 тисяч щеплень проти COVID

Понеділок, 13 вересня 2021, 08:56
Динаміка COVID-щеплень в Україні, УП

За тиждень з 6 до 12 вересня в Україні зробили 921 443 щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 

45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей".

Деталі: У цю неділю для імунізації населення працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення, 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 906 742 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 906 740 людей, обидві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 10 710 944 щеплення.

 

Нагадаємо: 24 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко хвалився, що кількість щеплень в Україні зросла до мільйона на тиждень і що темпи вакцинації проти коронавірусу можуть далі зростати.

Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча у травні планував за літо вакцинувати 5 мільйонів українців.

8 вересня Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Голова МОЗ запропонував, що посилення карантину можливе буде лише після запровадження таких змін.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціямедицинакоронавірусCovid-2019МОЗ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков

Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади

Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа

Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила 

Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

Усі новини...
вакцинація
У Греції поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на акціях проти обов'язкової вакцинації
Велика Британія відмовилася від запровадження паспортів вакцинації
На вихідні вакцинація йде на спад: у суботу щепили 74 444 українців
Останні новини
06:11
Байден збере у вересні саміт "четвірки"
05:45
6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому
04:47
Греція пережила найспекотніше літо за останні 43 роки
03:47
Байден виконував угоду попередника – Блінкен про виведення військ США з Афганістану
02:48
"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков
01:52
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
01:11
Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС
00:28
Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади
23:19
У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 
22:33
Новини економіки: збитки УЗ, газове ралі, тариф на електроенергію
Усі новини...