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За неделю украинцам сделали более 900 тысяч прививок против COVID

Понедельник, 13 сентября 2021, 08:56
За неделю украинцам сделали более 900 тысяч прививок против COVID
Динамика COVID-прививок в Украине, УП

За неделю с 6 по 12 сентября в Украине сделали 921 443 прививки против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

45 148 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 12 сентября 2021 года. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек".

Детали: В это воскресенье для иммунизации населения работали 300 мобильных бригад, 1 004 прививочных пункта, 353 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 906 742 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 906 740 человек, обе дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 10 710 944 прививки.

 

Напомним: 24 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко хвастался, что количество прививок в Украине возросло до миллиона за неделю и что темпы вакцинации против коронавируса могут дальше расти.

По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя в мае планировал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.

8 сентября Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Глава Минздрава предложил, что усиление карантина возможно лишь после введения таких изменений.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациямедицинакоронавирусCovid-2019Минздрав
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