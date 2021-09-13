Окупанти у Криму оштрафували активістку "за проживання в РФ без паспорта"
В окупованому Росією Криму активістка Ірина Копилова отримала штраф у розмірі 3 тисячі рублів за "проживання без паспорта громадянина РФ".
Джерело: "Кримська солідарність"
Деталі: Зазначається, що 11 вересня співробітники поліції відвідували Копилову чотири рази за 2 дні. 8 вересня її вже викликали у відділення поліції для складання адміністративного протоколу "за проживання без паспорта".
Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень. 4 вересня на неї було заведено протокол за статтею "Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення".
Крім цього, 10 вересня за розпорядженням підполковника поліції стосовно активістки була ініційована міграційна перевірка "про недотримання іноземним громадянином режиму перебування на території Російської Федерації".
Передісторія:
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали, підрив газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла ФСБ назвали посередником.
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 вересня в Криму затримали 5 кримських татар: Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
- У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.