Окупанти у Криму оштрафували активістку "за проживання в РФ без паспорта"

В окупованому Росією Криму активістка Ірина Копилова отримала штраф у розмірі 3 тисячі рублів за "проживання без паспорта громадянина РФ".

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Зазначається, що 11 вересня співробітники поліції відвідували Копилову чотири рази за 2 дні. 8 вересня її вже викликали у відділення поліції для складання адміністративного протоколу "за проживання без паспорта".

Це друга адміністративна справа проти Копилової за тиждень. 4 вересня на неї було заведено протокол за статтею "Невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення".

Крім цього, 10 вересня за розпорядженням підполковника поліції стосовно активістки була ініційована міграційна перевірка "про недотримання іноземним громадянином режиму перебування на території Російської Федерації".

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