Оккупанты в Крыму оштрафовали активистку "за проживание в РФ без паспорта"

В оккупированном Россией Крыму активистка Ирина Копылова получила штраф в размере 3 тысяч рублей за "проживание без паспорта гражданина РФ".

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Отмечается, что 11 сентября сотрудники полиции посещали Копылову четыре раза за 2 дня. 8 сентября ее уже вызывали в отделение полиции для составления административного протокола "за проживание без паспорта".

Это второе административное дело против Копыловой за неделю. 4 сентября на нее был заведен протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Помимо этого, 10 сентября по распоряжению подполковника полиции в отношение активистки была инициирована миграционная проверка "о несоблюдении иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации".

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