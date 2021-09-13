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Оккупанты в Крыму оштрафовали активистку "за проживание в РФ без паспорта"

Понедельник, 13 сентября 2021, 13:41
Оккупанты в Крыму оштрафовали активистку за проживание в РФ без паспорта
фото: Крымская солидарность

В оккупированном Россией Крыму активистка Ирина Копылова получила штраф в размере 3 тысяч рублей за "проживание без паспорта гражданина РФ".

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Отмечается, что 11 сентября сотрудники полиции посещали Копылову четыре раза за 2 дня. 8 сентября ее уже вызывали в отделение полиции для составления административного протокола "за проживание без паспорта".

Это второе административное дело против Копыловой за неделю. 4 сентября на нее был заведен протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Помимо этого, 10 сентября по распоряжению подполковника полиции в отношение активистки была инициирована миграционная проверка "о несоблюдении иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации".

Предыстория:

  • 23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнилиподрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла ФСБ назвали посредником.
  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: ДжелялаАзиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Джеляла после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcияполитзаключенные
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