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Кремль відповів Зеленському на бажання говорити про Крим: ставить під сумнів зустріч

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:04
Кремль відповів Зеленському на бажання говорити про Крим: ставить під сумнів зустріч

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков каже, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що на зустрічі з Володимиром Путіним обов'язково повинне підніматися питання деокупації Криму, ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна.

Джерело: Пєсков в коментарі російським журналістам, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "У такій постановці питання обговорення Криму неможливо. Таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі".

Деталі: На уточнююче запитання, які теми могли б обговорити Путін і Зеленський, Пєсков сказав: "Це, звичайно ж, реалізація Києвом Мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини".

На прохання уточнити, чи готова Москва обговорювати з Києвом тему війни на Донбасі Пєсков знову повторив розхожу пропагандистську фразу Кремля про те, що Москва не може обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту", оскільки РФ "не є стороною цього конфлікту".

Що передувало: Прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" сказав, що без обговорення питання Криму зустріч Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна не матиме сенсу.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує технікою і силами регулярних військ незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Передісторія:

  • 5 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.
  • 7 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що Росія має погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, він також додав, що в Кремлі "вже торгуються" щодо цього питання.  
  • 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на предметну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Теми: КримокупаціяПутінЗеленський
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