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Кремль ответил Зеленскому на желание говорить о Крыме: ставит под вопрос встречу

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос деоккупации Крыма, ставит под сомнение саму возможность саммита Россия-Украина.

Источник: Песков в комментарии российским журналистам, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи".

Детали: На уточняющий вопрос, какие темы могли бы обсудить Путин и Зеленский, Песков сказал: "Это, конечно же, реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двусторонние отношения".

На просьбу уточнить, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны на Донбассе Песков снова повторил расхожую пропагандистскую фразу  Кремля о том, что Москва не может обсуждать вопрос "внутриукраинского конфликта", поскольку РФ "не является стороной этого конфликта".

Что предшествовало: Пресс-секретар президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" сказал, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не будет иметь смысла.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает техникой и силами регулярных войск незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Предыстория:

  • 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.
  • 7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, он также добавил, что в Кремле "уже торгуются" относительно этого вопроса.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: КрымоккупацияПутинЗеленский
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