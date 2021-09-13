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Силовики синхронно взялись за Лероса после слитого видео об имитации нападения на нардепа

Понедельник, 13 сентября 2021, 22:21
Гео Лерос

Правоохранительные органы ищут признаки уголовного преступления в действиях нардепа Гео Лероса. Причиной стало появление в соцсетях видео, где якобы избранник берет деньги за имитацию преступлений против себя. Лерос считает, что против него началась целенаправленная кампания.

Источник: ГБР, полиция Киева, нардеп Гео Лерос в Facebook

Детали: В частности, на одном из анонимных Telegram-каналов появилось видео с якобы нардепом Гео Леросом. На нем нардеп якобы берет 60 тысяч евро от неизвестного. С кем именно идет разговор якобы Лерос авторы не указали. Однако сопровождали видео собственными комментариями и оценками. Указывается, что разговор на видео состоялся 24 июля прошлого года. Там якобы Лерос предложил сымитировать нападение на себя, а перед тем анонсировать брифинг, на котором он бы рассказал о коррупции в столице. Это якобы могло служить причиной нападения.

После того, как видео появилось в Telegram, его начали распространять в соцсетях с собственными комментариями отдельные политологи.

Уже через 5 часов отреагировали и силовики. В частности, сообщение оперативно распространили Государственное бюро расследований и полиция Киева.

Так, в полиции заявили, что видео распространено в сети будет приобщено к материалам уголовного производства. Вероятно, речь идет о деле по поджогу автомобиля Лерос. Там пообещали тщательно изучить видео, провести необходимые следственные действия и экспертные исследования.

И хотя полиция официально не назвала имя нардепа, о котором идет речь, то в ГБР непосредственно написали, что это Гео Лерос. В то же время, как правило, правоохранители никогда не пишут в своих сообщениях фамилии. Однако в бюро сообщили, как называется видео и когда оно появилось.

Там также заявили, что на видео "зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно – имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти".

В ГБР считают, что действия человека похожего на Лероса могут квалифицироваться как подготовка к преступлению и введение в заблуждение суда. Об этом уже вроде проинформировали Офис Генерального прокурора для дачи правовой оценки.

Нардеп также отреагировал на публикацию видео. Он считает, что через сомнительные Telegram-каналы против него начали грязную кампанию в ответ на его выступление в Верховной Раде, где он обвинил Офис президента в срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Он пообещал подать заявление в правоохранительные органы для оценки указанного видео.

Прямая речь Лероса: "На видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана. У меня есть простые вопросы к авторам этого "творения": Возможно ли, чтобы данное видео записанное год-полтора назад (если принять во внимание тему видео), но вышло оно только сейчас? Неужели стая Зеленского так долго терпела, и наконец "лопнуло терпение"? Чего ждали? Почему видео замазано 70% экрана? Кто же там? Где это снято и когда?"

Почему это важно: В случае с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина силовики избрали тактику молчания и не комментировали события почти неделю. Журналисты неоднократно обращались в полицию за комментариями. Однако в нерабочее время понедельника 13 сентября ГБР и полиция обнародовали сообщение о Леросе. 

Предыстория:

  • В конце августа 2020 нардеп "Слуги народа" Гео Лерос сообщил в соцсетях, что ему подожгли автомобиль.
  • Через месяц Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.
  • Лерос зашел в Раду от "Слуги народа", однако позже его исключили фракции.
  • В марте 2020 он обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Гео Лерос
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