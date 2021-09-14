Монастирський хоче більших зарплат поліцейським
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вимагатиме підвищення заробітної плати поліцейським. Раніше МВС стабільно отримувало кошти із так званого "ковідного"фонду для доплат поліцейським.
Джерело: МВС з посиланням на міністра Дениса Монастирського
Деталі: На думку міністра, заробітна плата поліцейських пов’язана із питанням безпеки та довіри громадян до правоохоронців. Низький розмір винагороди, каже Монастирський, змушує поліцейських змінювати роботу.
Він пояснив, що загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками та виплатами за вислугу років.
Монастирський анонсував, що до проєкту держбюджету подадуть пропозиції для вирівнювання регіонального балансу заробітної плати. Це потрібно, щоб залишити кадри на місцях.
Нагадаємо:
- За часів міністра Арсена Авакова МВС стабільно отримувало кошти із так званого "ковідного" фонду. Зокрема, народний депутат від "Голосу" Інна Совсун у червні звернула увагу на виділення урядом 800 млн грн із фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.
- У міністерстві підтвердили, що 9 червня Кабінет міністрів виділив МВС 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
- Там наполягали, що "законно, ефективно та повно" використовують кошти, які виділяються iз фонду боротьби з COVID-19.
- Окрім того, у жовтні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із ковідного фонду Міністерству внутрішніх справ.