Монастирський хоче більших зарплат поліцейським

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вимагатиме підвищення заробітної плати поліцейським. Раніше МВС стабільно отримувало кошти із так званого "ковідного"фонду для доплат поліцейським.

Джерело: МВС з посиланням на міністра Дениса Монастирського

Деталі: На думку міністра, заробітна плата поліцейських пов’язана із питанням безпеки та довіри громадян до правоохоронців. Низький розмір винагороди, каже Монастирський, змушує поліцейських змінювати роботу.

Він пояснив, що загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками та виплатами за вислугу років.

Монастирський анонсував, що до проєкту держбюджету подадуть пропозиції для вирівнювання регіонального балансу заробітної плати. Це потрібно, щоб залишити кадри на місцях.

Нагадаємо: