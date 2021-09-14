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Монастырский хочет больших зарплат полицейским

Вторник, 14 сентября 2021, 19:08
Фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский будет требовать повышения заработной платы полицейским. Ранее МВД стабильно получало средства из так называемого "ковидного" фонда для доплат полицейским.

Источник: МВД со ссылкой на министра Дениса Монастырского

Детали: По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранителям. Низкий размер вознаграждения, говорит Монастырский, заставляет полицейских менять работу.

Он пояснил, что всего в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Монастырский анонсировал, что к проекту госбюджета подадут предложения для выравнивания регионального баланса заработной платы. Это нужно, чтобы оставить кадры на местах.

Напомним:

  • При министре Арсене Авакове МВД стабильно получало средства из так называемого "ковидного" фонда. В частности, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в июне обратила внимание на выделение правительством 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.
  • В министерстве подтвердили, что 9 июня Кабинет министров выделил МВД 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".
  • Там настаивали, что "законно, эффективно и полно" используют средства, выделяемые из фонда борьбы с COVID-19.
  • Кроме того, в октябре 2020 году Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных средств из ковидного фонда Министерству внутренних дел.

Украинская правда
Темы: МВДМонастырскийзарплатыполиция
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