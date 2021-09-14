Монастырский хочет больших зарплат полицейским

Министр внутренних дел Денис Монастырский будет требовать повышения заработной платы полицейским. Ранее МВД стабильно получало средства из так называемого "ковидного" фонда для доплат полицейским.

Источник: МВД со ссылкой на министра Дениса Монастырского

Детали: По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранителям. Низкий размер вознаграждения, говорит Монастырский, заставляет полицейских менять работу.

Он пояснил, что всего в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Монастырский анонсировал, что к проекту госбюджета подадут предложения для выравнивания регионального баланса заработной платы. Это нужно, чтобы оставить кадры на местах.

Напомним: