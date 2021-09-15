Хімікати, що вибухнули в Бейруті, належали компанії бізнесмена з Дніпра — розслідування

Хімікати, що вибухнули в Бейруті рік тому, можуть належати компанії Savaro Ltd, яка пов'язана з дніпровським бізнесменом Володимиром Вербонолем.

Джерело: Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP)

Деталі: Відразу після вибуху репортери виявили, що зареєстрована в Лондоні компанія Savaro Ltd зафрахтувала партію вагою 2750 тонн в 2013 році, маючи намір відправити її з Грузії на завод з виробництва вибухових речовин в Мозамбіку. Замість цього судно-перевізник MV Rhosus було затримано в Бейруті через несплачені борги і технічні несправності.

Вантаж був куплений двома компаніями з мережі Savaro: Savaro Ltd і іншою компанією Agroblend Exports (BVI) Ltd на Британських Віргінських островах.

Як зазначається, з'ясувати, кому належить Savaro, виявилося непросто: справжні акціонери компанії ховаються за офшорними номінальними директорами та акціонерами.

Початкової перевірки зазнав український бізнесмен Володимир Вербоноль, власник однойменної компанії Дніпрі. Але після того, як він заперечував будь-який зв'язок з поставкою з Бейрута, він в основному уникнув подальшої уваги.

Розслідування довело, що за Savaro дійсно стоїть Вербоноль. Простеживши за документами, журналісти виявили, що компанія була частиною ширшої ділової мережі, яка торгувала аміачною селітрою технічної чистоти, яка використовується для виробництва вибухових речовин.

Мережа компаній, що базується в Дніпрі, належить і керується мережею бізнесменів, включаючи Вербоноля і його тестя Миколу Алісеєнка. Зазначається, що він замаскував свої операції за щонайменше півдюжиною торгових найменувань і різних підставних осіб і підставних компаній, що охоплюють Англію, Шотландію, Карибський басейн, Україну, південну частину Тихого океану і США. Мережа продавала добрива та хімікати африканським країнам як мінімум з 2000-х років.

У заяві, направленій журналістам, три українські компанії, що входять в мережу, заперечують свою причетність до постачання Rhosus і покладають провину за вибух в Бейруті на владу Лівану: "Весь час сферою діяльності Atlantis Corporation, Savaro і Dniprosoft були ІТ: виробництво програмного забезпечення та інтернет-маркетинг".

Репортери змогли пов'язати Savaro Ltd. і Agroblend Exports (BVI) Ltd. з мережею Вербоноля завдяки доказам, знайденим в серії електронних листів, відправлених представником компанії після затримання Rhosus в Бейруті.

У грудні 2013 року представник Agroblend, який назвався Кертісом Іглхартом, зв'язався з ліванським бізнесменом, щоб допомогти йому повернути корабель з вантажем, який він визначив як "небезпечний". Іглхарт поскаржився, що його компанія була ошелешена, коли оператор корабля, Teto Shipping, без попередження зробив зупинки в Греції і Бейруті, де в кінцевому підсумку був заарештований Rhosus. Компанія Teto Shipping заявила, що вона занадто спустошена, щоб продовжувати шлях в порт Бейра в Мозамбіку, незважаючи на те, що їй була оплачена повна вартість доставки, майже 375 000 доларів, пише Іглхарт. Він звинуватив оператора в тому, що він зруйнував його компанію, щоб отримати більше грошей: "Наразі судно все ще [в] Бейруті, і судновласники кажуть, що вони не можуть завантажувати вантаж в Бейруті, і у них немає грошей, щоб передати Бейра. Вони почали шантажувати нас, щоб ми заплатили додатково 180 000 доларів США (інакше ми ніколи не побачимо наш вантаж)". Майже рік по тому Іглхарт знову звернувся до того ж бізнесмена. Але тепер, замість того, щоб представляти Agroblend, його електронні листи відправлялися з акаунта savaro.com. Репортери виявили, що сайт savaro.com має загальний поштовий сервер з веб-сайтом української філії Savaro.

Минулого місяця юристи подали в суд на Savaro в Великобританії від імені Колегії адвокатів Бейрута і жертв вибуху, стверджуючи, що компанія несе значну відповідальність за катастрофу. OCCRP пише, що власники Savaro, схоже, намагаються замести сліди: 23 серпня власність компанії перейшла до українського юриста Володимира Глядченка. Зазначається, що Глядченко є очевидним номінальним власником як мінімум десятка місцевих компаній, в тому числі як мінімум однієї з тією ж адресою, де розташований український філіал Savaro.

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