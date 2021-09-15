Химикаты, взорвавшиеся в Бейруте, принадлежали компании бизнесмена из Днепра — расследование

Химикаты, которые взорвались в Бейруте год назад, могут принадлежать компании Savaro Ltd, которая связана с днепровским бизнесменом Владимиром Вербонолем.

Источник: Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Детали: Сразу после взрыва репортеры обнаружили, что зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd зафрахтовала партию весом 2750 тонн в 2013 году, намереваясь отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Вместо этого судно-перевозчик MV Rhosus было задержано в Бейруте из-за неоплаченных долгов и технических неисправностей.

Груз был куплен двумя компаниями из сети Savaro: Savaro Ltd и другой компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd на Британских Виргинских островах.

Как отмечается, выяснить, кому принадлежит Savaro, оказалось непросто: настоящие акционеры компании прячутся за оффшорными номинальными директорами и акционерами.

Первоначальной проверке подвергся украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, владелец одноименной компании Днепре. Но после того, как он отрицал всякую связь с поставкой из Бейрута, он в основном избежал дальнейшего внимания.

Расследование показало, что за Savaro действительно стоит Вербоноль. Проследив за документами, журналисты обнаружили, что компания была частью более широкой деловой сети, торговавшей аммиачной селитрой технической чистоты, которая используется для производства взрывчатых веществ.

Сеть компаний, базирующаяся в Днепре, принадлежит и управляется сетью бизнесменов, включая Вербоноля и его тестя Николая Алисеенко. Отмечается, что он замаскировал свои операции по меньшей мере полудюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний, охватывающих Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США. Сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам как минимум с 2000-х годов.

В заявлении, направленном журналистам, три украинские компании, входящие в сеть, отрицают свою причастность к поставкам Rhosus и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана: "Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг".

Репортеры смогли связать Savaro Ltd. и Agroblend Exports (BVI) Ltd. с сетью Вербоноля благодаря доказательствам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителем компании после задержания Rhosus в Бейруте.

В декабря 2013 года представитель Agroblend, назвавшийся Кертисом Иглхартом, связался с ливанским бизнесменом, чтобы помочь ему вернуть корабль с грузом, который он определил как "опасный". Иглхарт пожаловался, что его компания была ошарашена, когда оператор корабля, Teto Shipping, без предупреждения сделал остановки в Греции и Бейруте, где в конечном итоге был арестован Rhosus. Компания Teto Shipping заявила, что она слишком опустошена, чтобы продолжать путь в порт Бейра в Мозамбике, несмотря на то, что ей была оплачена полная стоимость доставки, почти 375 000 долларов, пишет Иглхарт. Он обвинил оператора в том, что он разрушил его компанию, чтобы получить больше денег: "Сейчас судно все еще [в] Бейруте, и судовладельцы говорят, что они не могут загружать груз в Бейруте, и у них нет денег, чтобы передать Бейра. Они начали шантажировать нас, чтобы мы заплатили дополнительно 180 000 долларов США (иначе мы никогда не увидим наш груз)". Почти год спустя Иглхарт снова обратился к тому же бизнесмену. Но теперь, вместо того, чтобы представлять Agroblend, его электронные письма отправлялись с аккаунта savaro.com. Репортеры обнаружили, что сайт savaro.com имеет общий почтовый сервер с сайтом украинского филиала Savaro.

В прошлом месяце юристы подали в суд на Savaro в Великобритании от имени Коллегии адвокатов Бейрута и жертв взрыва, утверждая, что компания несет значительную ответственность за катастрофу. OCCRP пишет, что владельцы Savaro, похоже, пытаются замести следы: 23 августа собственность компании перешла к украинскому юристу Владимиру Глядченко. Отмечается, что Глядченко очевидно является номинальным владельцем как минимум десятка местных компаний, в том числе как минимум одной из той же адресу, где находится украинский филиал Savaro.

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