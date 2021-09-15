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6 мільйонів українців зробили хоча б одне щеплення проти COVID

Середа, 15 вересня 2021, 08:50
6 мільйонів українців зробили хоча б одне щеплення проти COVID
Темпи вакцинації в Україні, дашборд УП

Понад 6 мільйонів осіб в Україні отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 із 24 лютого і майже 5 мільйонів осіб вакциновані повністю,отримавши дві дози. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 10 987 963 щеплення".

Деталі: 14 вересня проти коронавірусу SARS CoV 2 було щеплено 141 796 людей: першу дозу вакцини отримали 67 614 людей, другу дозу – 74 182 людини.

У цей вівторок для імунізації населення працювали 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення й 326 центрів вакцинації.

 

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набудуть чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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