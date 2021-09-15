6 миллионов украинцев сделали хотя бы одну прививку против COVID

Более 6 миллионов человек в Украине получили первую дозу вакцины против COVID-19 с 24 февраля и почти 5 миллионов человек вакцинированы полностью, получив две дозы.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 987 963 прививки".

Детали: 14 сентября против коронавируса SARS CoV 2 было привито 141 796 человек: первую дозу вакцины получили 67 614 человек, вторую дозу – 74 182 человека.

В этот вторник для иммунизации населения работали 939 мобильных бригад, 2 929 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступят в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

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