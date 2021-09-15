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Чергове засідання ТКГ минуло без рішень: Україна закликала РФ до обміну 

Середа, 15 вересня 2021, 20:16

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання на Донбасі українська сторона закликала РФ прискорити підготовку до обміну утримуваними та розблоковувати роботу КПВВ на лінії розмежування. 

Джерело: українська делегація в ТКГ у Telegram

Деталі: Українську делегацію в ТКГ очолює віцепрем’єр Олексій Резніков, який тимчасово заміняє Леоніда Кравчука. 

Зокрема, Резніков підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, які мешкають на територіях, які наразі не контролює уряд. 

Також Кремль закликали прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних. 

Окрім того, українська сторона порушувала питання суворого дотримання режиму припинення вогню. Київ вже надіслав до ОБСЄ ноти про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

В українській делегації також повідомили, що російська сторона не залишає спроб залучити до роботи Гуманітарної підгрупи громадянку України Майю Пирогову, засуджену українським судом за тероризм.

Київ розцінює такі дії як свідоме намагання заблокувати роботу підгрупи. 

Наступне засідання заплановане на 29 вересня.

Що передувало: Під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона вкотре заблокувала роботу цієї підгрупи та не погодилась обговорювати імплементацію так званої "формули Штайнмаєра", на якій раніше сама ж наполягала. 

Нагадаємо:

  • Повідомлялось, що російська сторона заблокувала розгляд питання розмінування ділянок на Донбасі та відкриття КПВВ. 

Українська правда
Теми: ТКГ
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