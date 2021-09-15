Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Очередное заседание ТКГ прошло без решений: Украина призвала РФ к обмену

Среда, 15 сентября 2021, 20:16

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования на Донбассе украинская сторона призвала РФ ускорить подготовку к обмену удерживаемыми и разблокировать работу КПВВ на линии разграничения.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram

Детали: Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет вице-премьер Алексей Резников, который временно заменяет Леонида Кравчука.

В частности, Резников подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий конце позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на территориях, которые сейчас не контролирует правительство.

Также Кремль призвали ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых.

Кроме того, украинская сторона поднимала вопрос строгого соблюдения режима прекращения огня. Киев уже направил в ОБСЕ ноты о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В украинской делегации также сообщили, что российская сторона не оставляет попыток привлечь к работе Гуманитарного подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.

Киев расценивает такие действия как сознательную попытку заблокировать работу подгруппы.

Следующее заседание запланировано на 29 сентября.

Что предшествовало: Во время заседания гуманитарного подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона в очередной раз заблокировала работу этой подгруппы и не согласилась обсуждать имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера", на которой ранее сама же настаивала.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ТКГ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство в следующем году планирует повысить "минималку"

Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

К "красному" уровню эпидопасности приближаются четыре области – Ляшко

"Северный поток-2", возможно отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ

"Мы не клуб для избранных": Дуда выступил за присоединение Украины к ЕС

В Украине проведут масштабные украинско-американские учения

Все новости...
ТКГ
РФ заблокировала обсуждение "формулы Штайнмайера" в ТКГ и продвигала "план" с ОРДЛО
Кравчука не будет в ТКГ до декабря – Арестович
Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ
Последние новости
16:02
фотоВ Минске будут судить украинца: участвовал в прошлогодних протестах
16:00
Посол Польши предложил новый дипломатический формат с участием Украины
15:50
Белорусский дом в Украине заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. Спецслужба разъясняет
15:44
Укрзализныця будет оставаться убыточной в 2022-2024 годах – прогноз Минфина
15:43
В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
15:22
Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко
15:21
фотоДвое граждан Украины погибли в ДТП в Польше
15:18
инфографика Бюджет-2022: сколько планируют выделить на Офис Зеленского, СНБО и правительство
15:04
"Интер" проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым
15:02
Украина может потерять до 0,8% ВВП из-за низких урожаев – Минфин оценил риски 2022 года
Все новости...