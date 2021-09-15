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Очередное заседание ТКГ прошло без решений: Украина призвала РФ к обмену

Среда, 15 сентября 2021, 20:16

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования на Донбассе украинская сторона призвала РФ ускорить подготовку к обмену удерживаемыми и разблокировать работу КПВВ на линии разграничения.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram

Детали: Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет вице-премьер Алексей Резников, который временно заменяет Леонида Кравчука.

В частности, Резников подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий конце позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на территориях, которые сейчас не контролирует правительство.

Также Кремль призвали ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых.

Кроме того, украинская сторона поднимала вопрос строгого соблюдения режима прекращения огня. Киев уже направил в ОБСЕ ноты о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В украинской делегации также сообщили, что российская сторона не оставляет попыток привлечь к работе Гуманитарного подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.

Киев расценивает такие действия как сознательную попытку заблокировать работу подгруппы.

Следующее заседание запланировано на 29 сентября.

Что предшествовало: Во время заседания гуманитарного подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона в очередной раз заблокировала работу этой подгруппы и не согласилась обсуждать имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера", на которой ранее сама же настаивала.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ТКГ
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