Уряд зробив крок до затвердження латинки для кримськотатарської мови

Урядовий комітет у четвер підтримав проєкт постанови "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки".

Джерело: повідомлення урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів

Деталі: Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту - рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

Вказується, що переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також "абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців".

Проєкт узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського тощо.

Остаточне рішення тепер має ухвалити уряд.

Віце-прем’єр-міністр – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що "латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ, більш повною мірою використовувати можливості, які надає Інтернет".

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