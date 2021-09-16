Правительство сделало шаг к утверждению латиницы для крымскотатарского языка

Правительственный комитет в четверг поддержал проект постановления "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики".

Источник: сообщение правительственного комитета по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, социальной политике и делам ветеранов

Детали: Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекту - решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Указывается, что перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также "абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, педагогов-практиков и издателей".

Проект согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.

Окончательное решение теперь должно принять правительство.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что "латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы, в более полной мере использовать возможности, которые предоставляет Интернет".

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