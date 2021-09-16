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Кандидатом в нардепи від "слуг" на довиборах може стати голова Херсонської ОДА

Четвер, 16 вересня 2021, 23:30
Кандидатом в нардепи від слуг на довиборах може стати голова Херсонської ОДА
facebook козиря

Партія "Слуга народу" може висунути кандидатом у народні депутати на довиборах у 184 окрузі голову Херсонської ОДА Сергія Козира – рішення ухвалить політрада партії.

Джерело: речниця партії Юлія Палійчук у Telegram 

Деталі: Засідання політради "Слуги народу" відбудеться 20 вересня о 18 годині. Під час засідання планується розглянути питання висунення Козиря кандидатом у нардепи по 184 одномандатному округу. 

Після засідання політради анонсували також засідання фракції. Які питання будуть порушуватись там Палійчук не повідомила. 

Вибори на окрузі оголосили оскільки раніше обраний нардеп Ігор Колихає став міським головою Херсону та склав повноваження депутата. 

Що передувало: У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. 

Українська правда
Теми: вибориСлуга народу
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