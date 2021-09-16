Кандидатом в нардепы от "слуг" на довыборах может стать глава Херсонской ОГА
Партия "Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в народные депутаты на довыборах в 184 округе главу Херсонской ОГА Сергея Козыря – решение примет политсовет партии.
Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram
Детали: Заседание политсовета "Слуги народа" состоится 20 сентября в 18 часу. Во время заседания планируется рассмотреть вопрос выдвижения Козыря кандидатом в нардепы по 184 одномандатному округу.
После заседания политсовета анонсировали также заседания фракции. Какие вопросы будут обсуждаться там Палийчук не сообщила.
Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.
Что предшествовало: В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Предыстория:
- 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
- 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
- Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.