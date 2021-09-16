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Кандидатом в нардепы от "слуг" на довыборах может стать глава Херсонской ОГА

Четверг, 16 сентября 2021, 23:30
facebook козыря

Партия "Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в народные депутаты на довыборах в 184 округе главу Херсонской ОГА Сергея Козыря – решение примет политсовет партии.

Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Заседание политсовета "Слуги народа" состоится 20 сентября в 18 часу. Во время заседания планируется рассмотреть вопрос выдвижения Козыря кандидатом в нардепы по 184 одномандатному округу.

После заседания политсовета анонсировали также заседания фракции. Какие вопросы будут обсуждаться там Палийчук не сообщила.

Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

Что предшествовало: В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Украинская правда
Темы: виборыСлуга народа
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