Кандидатом в нардепы от "слуг" на довыборах может стать глава Херсонской ОГА

Партия "Слуга народа" может выдвинуть кандидатом в народные депутаты на довыборах в 184 округе главу Херсонской ОГА Сергея Козыря – решение примет политсовет партии.

Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Заседание политсовета "Слуги народа" состоится 20 сентября в 18 часу. Во время заседания планируется рассмотреть вопрос выдвижения Козыря кандидатом в нардепы по 184 одномандатному округу.

После заседания политсовета анонсировали также заседания фракции. Какие вопросы будут обсуждаться там Палийчук не сообщила.

Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

Что предшествовало: В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

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