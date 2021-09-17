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МИД выразил протест из-за незаконных российских выборов в Крыму

Пятница, 17 сентября 2021, 12:48
МИД выразил протест из-за незаконных российских выборов в Крыму
Фото 24tv.ua

МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Источник: заявление на сайте МИД

Дословно: "Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Детали: В МИД напомнили, что действия России также грубо нарушают международное право, противоречат Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и др.

В МИД подчеркнули, что проведение Россией выборов на территории Крыма и привлечение к голосованию жителей ОРДЛО незаконно, результаты таких выборов не будут иметь никаких юридических последствий, а их организаторы будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

МИД призвал иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Госдумы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в частности путем расширения против нее санкций.

От Российской Федерации МИД требует прекратить оккупацию Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей, положить конец незаконной деятельности на временно оккупированных ею территориях Украины и выполнить в полной мере соответствующие решения международных организаций и судов.

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
  • Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации –угрожают штрафами и увольнениями.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.

Украинская правда
Темы: РосcиявиборыКрымМИД
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