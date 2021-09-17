МИД выразил протест из-за незаконных российских выборов в Крыму
МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.
Источник: заявление на сайте МИД
Дословно: "Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Детали: В МИД напомнили, что действия России также грубо нарушают международное право, противоречат Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и др.
В МИД подчеркнули, что проведение Россией выборов на территории Крыма и привлечение к голосованию жителей ОРДЛО незаконно, результаты таких выборов не будут иметь никаких юридических последствий, а их организаторы будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.
МИД призвал иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Госдумы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в частности путем расширения против нее санкций.
От Российской Федерации МИД требует прекратить оккупацию Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей, положить конец незаконной деятельности на временно оккупированных ею территориях Украины и выполнить в полной мере соответствующие решения международных организаций и судов.
Предыстория:
- Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
- Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации –угрожают штрафами и увольнениями.
- Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
- Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.