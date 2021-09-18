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Рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях

Субота, 18 вересня 2021, 10:13
Рівень захворюваності на COVID перевищено майже у всіх областях
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві та 21 області перевищено рівень захворюваності на COVID-19, динаміку рівня госпіталізацій перевищено у 10 регіонах.

Джерело: дані МОЗ станом на 17 вересня

 

Деталі: Показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тисяч мешканців, перевищено у Києві та 21 області, в межах норми він залишається тільки в Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Найбільше рівень захворюваності перевищено в Чернівецькій області, там він складає 303 на 100 тисяч населення, а також у Луганській (286) та Тернопільській (194) областях. У Києві цей показник – 150 випадків на 100 тисяч населення.

Крім того, в 10 областях перевищено динаміку рівня госпіталізацій: у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській та Хмельницькій.

Найгірша ситуація за цим показником у Миколаївській області, де він складає 105,1% при нормі до 50%.

Нагадаємо: Поки що вся Україна офіційно у "зеленій зоні", але з 20 вересня запрацюють нові карантинні правила – і наступного тижня можуть оголосити "жовті" зони з посиленням обмежень.

На Закарпатті уже заявили, що з наступного тижня область переходить у "жовту" карантинну зону, у зв’язку з цим змінять роботу освітні заклади.

Що передувало: Станом на 14 вересня у 18-ти з 25 регіонів України було перевищено пороговий рівень захворюваності на COVID-19, у 7-ми регіонах було перевищено динаміку рівня госпіталізацій. 

12 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищував у 12 регіонах включно з Києвом, а динаміка рівня госпіталізацій перевищувала "поріг" у 4 областях. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
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