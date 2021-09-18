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"Собака гавкає, караван іде": окупанти в Криму відреагували на санкції РНБО

Субота, 18 вересня 2021, 12:02
ФОТО 24TV.UA

Голова так званої "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев заявив, що санкції України щодо учасників "виборів" до Держдуми РФ на окупованому півострові не вплинуть на їх проведення.

Джерело: Малишев у коментарі журналістам у суботу, повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Всі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ані виборчих комісій, ані членів комісій.

І хотілося б відповісти відомою східною приказкою "Собака гавкає, а караван іде". Все йде своєю чергою, вся робота проводиться, яка необхідна з організації виборчого процесу. Все в нормальному, спокійному режимі".

Деталі: Малишев повідомив, що за підсумками першого дня "голосування" явка в Криму склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисяч жителів півострова.

Що передувало: Рада нацбезпеки і оборони України у п'ятницю вирішила ввести санкції стосовно учасників так званих "виборів" до Держдуми РФ, які проводяться в окупованому Криму і ОРДЛО.

Передісторія: 

  • У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
  • Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ. 
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛОта не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
  • МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Теми: КримРосіявиборисанкціїРНБО
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