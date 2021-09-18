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"Собака гавкає, караван іде": окупанти в Криму відреагували на санкції РНБО

Субота, 18 вересня 2021, 12:02
Собака гавкає, караван іде: окупанти в Криму відреагували на санкції РНБО
ФОТО 24TV.UA

Голова так званої "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев заявив, що санкції України щодо учасників "виборів" до Держдуми РФ на окупованому півострові не вплинуть на їх проведення.

Джерело: Малишев у коментарі журналістам у суботу, повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Всі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ані виборчих комісій, ані членів комісій.

І хотілося б відповісти відомою східною приказкою "Собака гавкає, а караван іде". Все йде своєю чергою, вся робота проводиться, яка необхідна з організації виборчого процесу. Все в нормальному, спокійному режимі".

Деталі: Малишев повідомив, що за підсумками першого дня "голосування" явка в Криму склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисяч жителів півострова.

Що передувало: Рада нацбезпеки і оборони України у п'ятницю вирішила ввести санкції стосовно учасників так званих "виборів" до Держдуми РФ, які проводяться в окупованому Криму і ОРДЛО.

Передісторія: 

  • У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
  • Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ. 
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛОта не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
  • МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Теми: КримРосіявиборисанкціїРНБО
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