"Собака лает, караван идет": оккупанты в Крыму отреагировали на санкции СНБО

Председатель так называемой "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев заявил, что санкции Украины в отношении участников "выборов" в Госдуму РФ на оккупированном полуострове не повлияют на их проведение.

Источник: Малышев в комментарии журналистам в субботу, сообщает ТАСС

Прямая речь: "Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий.

И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме".

Детали: Малышев сообщил, что по итогам первого дня "голосования" явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысяч жителей полуострова.

Что предшествовало: Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников так называемых "выборов" в Госдуму, которые проводятся в Крыму и ОРДЛО.

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