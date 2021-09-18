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"Собака лает, караван идет": оккупанты в Крыму отреагировали на санкции СНБО

Суббота, 18 сентября 2021, 12:02
ФОТО 24TV.UA

Председатель так называемой "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев заявил, что санкции Украины в отношении участников "выборов" в Госдуму РФ на оккупированном полуострове не повлияют на их проведение.

Источник: Малышев в комментарии журналистам в субботу, сообщает ТАСС

Прямая речь: "Все эти очередные санкции никоим образом не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий.

И хотелось бы ответить известной восточной поговоркой "Собака лает, а караван идет". Все идет своим чередом, вся работа проводится, которая необходима по организации избирательного процесса. Все в нормальном, спокойном режиме".

Детали: Малышев сообщил, что по итогам первого дня "голосования" явка в Крыму составила 21,15%. Проголосовали 315,9 тысяч жителей полуострова.

Что предшествовало: Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу решил ввести санкции в отношении участников так называемых "выборов" в Госдуму, которые проводятся в Крыму и ОРДЛО.

Предыстория:

  • В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
  • МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Темы: КрымРосcиявиборысанкцииСНБО
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