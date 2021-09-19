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В Украине почти 4 тысячи новых заражений Covid, заболели сотни детей

Воскресенье, 19 сентября 2021, 08:17
В Украине почти 4 тысячи новых заражений Covid, заболели сотни детей
Фото с сайта aceaustin.org

У субботу, 18 сентября, в стране зафиксировали еще 3983 случаи коронавирусной болезни, 46 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Сообщается, что среди 3983 новых больных - 422 ребенка. Заразились также 52 медработника.

В субботу наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях. Осуществлено тестирований за сутки - 45858.

Кроме того, за минувшие сутки были госпитализированы с Covid 1767 человек, болезнь унесла жизни 46 зараженных.

В то же время віздоровели 546 человек.

 

Напомним:

  • За сутки 17 сентября во мире обнаружили 416 784 новых больных Covid, Украина – 17-я в мире по распространенности вируса.
  • 17 сентября в Украине было зафиксировано 6234 новых случая Covid, среди них 689 детей.
  • В Киеве и 21 области превышен уровень заболеваемости COVID-19, динамика уровня госпитализаций превышена в 10 регионах.
  • В начале сентября коронавирус штамма "Дельта" подтвердили у 17-дневного ребенка в Волынской области.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусдетиэпидемия
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