Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна), який знаходиться в історичному ареалі столиці.
Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook
Дослівно: "Увага! Чергова небезпека для історичного Києва!
Прямо зараз будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна).
Цей дім не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.
Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі".
Деталі: У МКІП кажуть, що прийнятий столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.
Там закликають столичну владу затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план.
Що передувало: Київрада ввела мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, цей список може доповнюватися.
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Передісторія:
- Під ранок 20 серпня на Обсерваторній 6 у Києві знесли одноповерхову будівлю кінця XIX сторіччя – "садибу Барбана". Мер Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко свою провину відкидають, звинувачуючи один одного.
- 12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
- У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.