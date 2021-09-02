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Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Четвер, 2 вересня 2021, 23:48
Фото: facebook.com/AmiDPerov

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна), який знаходиться в історичному ареалі столиці. 

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook 

Дослівно: "Увага! Чергова небезпека для історичного Києва!

Прямо зараз будівельники загнали техніку у двір будинку на Тургенєвській, 22 (будинок Маліна).

Цей дім не має статусу пам'ятки, але знаходиться в історичному ареалі, і є важливим елементом зовнішнього вигляду усього кварталу.

Як і у випадку з садибою Барбана, будівельники заганяють техніку проти ночі".

 
Фото: МКІП

Деталі: У МКІП кажуть, що прийнятий столичною владою мораторій на ремонт та реконструкцію будівель ХІХ-ХХ століття не може бути ефективним механізмом протидії варварської забудови столиці.

Там закликають столичну владу затвердити нарешті історико-архітектурний опорний план.

Що передувало: Київрада ввела мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, цей список може доповнюватися.

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Передісторія: 

  • Під ранок 20 серпня на Обсерваторній 6 у Києві знесли одноповерхову будівлю кінця XIX сторіччя – "садибу Барбана". Мер Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко свою провину відкидають, звинувачуючи один одного.
  • 12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.

Українська правда
Теми: МінкультуриКМДАбудівництво


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