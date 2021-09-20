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ТСК щодо "вагнерівців" рекомендує силовикам шукати рупорів російської дезінформації в Україні

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:59

Голова тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" Мар'яна Безугла заявила, що ТСК буде рекомендувати встановити, хто з чиновників в Україні допомагав російській дезінформації.

Джерело: Безугла в коментарі журналістам, ефір "Україна 24"

Пряма мова: "ТСК буде рекомендувати правоохоронним органам у межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та її скоординованості з діями окремих суб’єктів в Україні".

Деталі: Також ТСК продовжить вивчати, чи було затримання вагнерівців наслідком витоку інформації, недоліків планування, активних дій спецслужб РФ чи Білорусі, тощо.

Що було раніше: ТСК, на якій розглядають справу про так званих "вагнерівців", заслухала колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву до вівторка.

Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. 

Безугла заявила, що опозиція намагається зірвати розгляд справи, але не розповіла, хто і яким чином.

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Нагадаємо:

  • Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що двох колишніх офіцерів української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
  • Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.    
  • Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

Українська правда
Теми: ВагнерВерховна Рада
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