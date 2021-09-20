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ВСК по "вагнеровцам" рекомендует силовикам искать рупоров российской дезинформации в Украине

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:59

Председатель временной следственной комиссии по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая заявила, что ВСК будет рекомендовать установить, кто из чиновников в Украине помогал российской дезинформации.

Источник: Безуглая в комментарии журналистам, эфир "Украина 24"

Прямая речь: "ВСК будет рекомендовать правоохранительным органам в пределах своих полномочий проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России и ее скоординированности с действиями отдельных субъектов в Украине".

Детали: Также ВСК продолжит изучать, было ли задержание вагнеровцев следствием утечки информации, недостатков планирования, активных действий спецслужб РФ или Беларуси, и тому подобное.

Что было раньше: ВСК, на которой рассматривают дело о так называемых "вагнеровцах", заслушала бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу, а через некоторое время "без объяснения причин" перенесла заседание на вторник.

На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был.

Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела, но не рассказала, кто и каким образом.

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Напомним:

  • Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".
  • Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.
  • Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Украинская правда
Темы: ВагнерВерховная Рада
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