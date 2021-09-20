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"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборы на 184 округе

Понедельник, 20 сентября 2021, 19:56
FACEBOOK КОЗЫРЯ

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на довыборы на 184 округе в Херсонской области главу ОГА Сергея Козыря.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "На заседании Политсовета партии "Слуги народа" принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря".

Детали: Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

Что предшествовало: В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Украинская правда
Темы: виборыХерсонская область
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