"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборы на 184 округе
Понедельник, 20 сентября 2021, 19:56
Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на довыборы на 184 округе в Херсонской области главу ОГА Сергея Козыря.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "На заседании Политсовета партии "Слуги народа" принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря".
Детали: Выборы в округе объявили поскольку ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.
Что предшествовало: В декабря 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Предыстория:
- 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
- 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
- Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.
Украинская правда