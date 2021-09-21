В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною

Зустріч президента Володимира Зеленського із нардепами фракції "Слуга народу" буде фундаментальною, за словами його прес-секретаря.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була".

Що передувало: За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Речниця фракції повідомила, що наприкінці наступного тижня планується провести робочу нараду за участю представників гілок влади, президента Володимира Зеленського та фракції.

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