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В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною

Вівторок, 21 вересня 2021, 23:16
В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
Фото: Дмитро Ларін

Зустріч президента Володимира Зеленського із нардепами фракції "Слуга народу" буде фундаментальною, за словами його прес-секретаря. 

Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі для "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була".

Що передувало:  За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Речниця фракції повідомила, що наприкінці наступного тижня планується провести робочу нараду за участю представників гілок влади, президента Володимира Зеленського та фракції. 

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Нагадаємо:

  • Тренінг для "слуг народу" проходив у 2019 році з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.
  • Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
  • Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
  • Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народу
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