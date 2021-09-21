В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
Зустріч президента Володимира Зеленського із нардепами фракції "Слуга народу" буде фундаментальною, за словами його прес-секретаря.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров в коментарі для "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "На найближчий непленарний тиждень заплановано багатоденну фундаментальну зустріч президента Володимира Зеленського з партією. Найімовірніше, в тому самому форматі, що й була".
Що передувало: За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.
На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
Речниця фракції повідомила, що наприкінці наступного тижня планується провести робочу нараду за участю представників гілок влади, президента Володимира Зеленського та фракції.
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Нагадаємо:
- Тренінг для "слуг народу" проходив у 2019 році з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.
- Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
- Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
- Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.