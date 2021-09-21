В ОП обещают, что встреча Зеленского с фракцией будет фундаментальной

Встреча президента Владимира Зеленского с нардепами фракции "Слуга народа" будет фундаментальной, по словам его пресс-секретаря.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На ближайшую непленарную неделю запланировано многодневную фундаментальную встречу президента Владимира Зеленского с партией. Вероятнее всего, в том же формате, что и была".

Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

Представитель фракции сообщила, что в конце следующей недели планируется провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Предыстория: