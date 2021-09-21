В ОП обещают, что встреча Зеленского с фракцией будет фундаментальной
Встреча президента Владимира Зеленского с нардепами фракции "Слуга народа" будет фундаментальной, по словам его пресс-секретаря.
Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "На ближайшую непленарную неделю запланировано многодневную фундаментальную встречу президента Владимира Зеленского с партией. Вероятнее всего, в том же формате, что и была".
Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
Представитель фракции сообщила, что в конце следующей недели планируется провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.
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Предыстория:
- Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.