"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
Таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при ООН і звернулися з проханням виступити на сесії Генасамблеї.
Джерело: Reuters
Деталі: Про нове призначення, а також про прохання надати можливість виступити на Генасамблеї представникам "Талібану" повідомив у листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша міністр закордонних справ руху Амір Хан Моттакі.
У листі також зазначено, що призначений попередній урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну.
Прессекретар генсека ООН зазначив, що лист переданий у комітет з питань повноважень, однак він навряд чи збереться до понеділка, 27 вересня, коли завершується сесія Генасамблеї.
Тому навряд чи міністр закордонних справ "Талібану" виступить перед світовою організацією, – зазначає видання.
Також згідно з правилами Генасамблеї, доки комітет з питань повноважень не прийме рішення, Ісакзай залишиться на посаді.
Зазначається, що він має виступити в останній день зустрічі 27 вересня, але наразі невідомо, чи заперечать якісь країни його виступ після надісланого листа "Талібану".
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Нагадаємо:
- Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
- Таліби не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
- Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
- Віднині у школах дозволяється вчитися лише хлопцям.