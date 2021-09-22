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"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї

Середа, 22 вересня 2021, 02:42
Талібан призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
Фото: The New Arab

Таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при ООН і звернулися з проханням виступити на сесії Генасамблеї.

Джерело: Reuters

Деталі: Про нове призначення, а також про прохання надати можливість виступити на Генасамблеї представникам "Талібану" повідомив у листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша міністр закордонних справ руху Амір Хан Моттакі.

У листі також зазначено, що призначений попередній урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну.

Прессекретар генсека ООН зазначив, що лист переданий у комітет з питань повноважень, однак він навряд чи збереться до понеділка, 27 вересня, коли завершується сесія Генасамблеї.

Тому навряд чи міністр закордонних справ "Талібану" виступить перед світовою організацією, – зазначає видання.

Також згідно з правилами Генасамблеї, доки комітет з питань повноважень не прийме рішення, Ісакзай залишиться на посаді.

Зазначається, що він має виступити в останній день зустрічі 27 вересня, але наразі невідомо, чи заперечать якісь країни його виступ після надісланого листа "Талібану".

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Нагадаємо:

  • Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
  • Таліби  не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
  • Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
  • Віднині у школах дозволяється вчитися лише хлопцям.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанООН
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