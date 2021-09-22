"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї

Таліби призначили Мохаммада Сохаїла Шахіна послом Афганістану при ООН і звернулися з проханням виступити на сесії Генасамблеї.

Джерело: Reuters

Деталі: Про нове призначення, а також про прохання надати можливість виступити на Генасамблеї представникам "Талібану" повідомив у листі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша міністр закордонних справ руху Амір Хан Моттакі.

У листі також зазначено, що призначений попередній урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну.

Прессекретар генсека ООН зазначив, що лист переданий у комітет з питань повноважень, однак він навряд чи збереться до понеділка, 27 вересня, коли завершується сесія Генасамблеї.

Тому навряд чи міністр закордонних справ "Талібану" виступить перед світовою організацією, – зазначає видання.

Також згідно з правилами Генасамблеї, доки комітет з питань повноважень не прийме рішення, Ісакзай залишиться на посаді.

Зазначається, що він має виступити в останній день зустрічі 27 вересня, але наразі невідомо, чи заперечать якісь країни його виступ після надісланого листа "Талібану".

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів

Нагадаємо: