"Талибан" назначил нового посла Афганистана при ООН и хочет выступить на Генассамблее
Талибы назначили Мохаммада Сохаил Шахина послом Афганистана при ООН и обратились с просьбой выступить на сессии Генассамблеи.
Источник: Reuters
Детали: О новом назначении, а также о просьбе предоставить возможность выступить на Генассамблее представителям "Талибана" сообщил в письме к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел движения Амир Хан Моттаки.
В письме также указано, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну.
Пресс-секретарь генсека ООН отметил, что письмо передано в комитет по вопросам полномочий, однако он вряд ли соберется до понедельника, 27 сентября, когда завершается сессия Генассамблеи.
Поэтому вряд ли министр иностранных дел "Талибана" выступит перед мировой организацией, - отмечает издание.
Также согласно правилам Генассамблеи, пока комитет по вопросам полномочий не примет решение, Исакзай останется в должности.
Отмечается, что он должен выступить в последний день встречи 27 сентября, но пока неизвестно, возразят ли какие-то страны против его выступление после направленного письма "Талибана".
Читайте также: Шариат с послаблениями: что ждет Афганистан под властью талибов
Напомним:
- Сотрудницам мэрии афганского Кабула приказали оставаться дома, позволив работу только тем, кого нельзя заменить мужчинами.
- Талибы не разрешают женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.
- Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.
- Отныне в школах разрешается учиться только парням.