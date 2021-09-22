"Талибан" назначил нового посла Афганистана при ООН и хочет выступить на Генассамблее

Талибы назначили Мохаммада Сохаил Шахина послом Афганистана при ООН и обратились с просьбой выступить на сессии Генассамблеи.

Источник: Reuters

Детали: О новом назначении, а также о просьбе предоставить возможность выступить на Генассамблее представителям "Талибана" сообщил в письме к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел движения Амир Хан Моттаки.

В письме также указано, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну.

Пресс-секретарь генсека ООН отметил, что письмо передано в комитет по вопросам полномочий, однако он вряд ли соберется до понедельника, 27 сентября, когда завершается сессия Генассамблеи.

Поэтому вряд ли министр иностранных дел "Талибана" выступит перед мировой организацией, - отмечает издание.

Также согласно правилам Генассамблеи, пока комитет по вопросам полномочий не примет решение, Исакзай останется в должности.

Отмечается, что он должен выступить в последний день встречи 27 сентября, но пока неизвестно, возразят ли какие-то страны против его выступление после направленного письма "Талибана".

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Напомним: