"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження заявив про реалізацію ідеї подвійного громадянства, а також похизувався "конкретними речами", зокрема дорогами.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки.

Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі".

"У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку".

"Ми маємо "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни".

Деталі: За словами Зеленського, необхідно "відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави".

Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами. Серед таких речей президент назвав будівництво доріг.

Зеленський також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру.

Це відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин "з дуже складною державою і складними людьми", і потрібен тиск міжнародної спільноти, "усіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями".

Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України.

І таким чином – сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту "Північний потік-2".

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