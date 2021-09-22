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"Обязательно реализуем" – Зеленский диаспоре США о двойном гражданстве

Среда, 22 сентября 2021, 06:28
Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения заявил о реализации идеи двойного гражданства, а также похвастался "конкретными вещами", в частности дорогами.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки.

Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья".

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке".

"Мы" вылизать "наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны".

Детали: По словам Зеленского, необходимо "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству".

Причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами. Среди таких вещей президент назвал строительство дорог.

Зеленский также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира.

Это будет происходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и необходимо давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями".

Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

В свою очередь президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины.

И таким образом – способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта "Северный поток-2".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
  • Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Темы: ЗеленскийСША
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