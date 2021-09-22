Зеленському у США серед ночі повідомили про обстріл машини Шефіра

Президенту Володимиру Зеленському оперативно доповіли у США про обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра під Києвом, Офіс президента обіцяє продовжувати боротьбу з олігархами попри замах.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США.

Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

Публічна реакція президента на подію також скоро буде".

Деталі: Никифоров запевнив, що "виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання".

"Курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - заявив речник Зеленського.

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