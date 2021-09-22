Зеленському у США серед ночі повідомили про обстріл машини Шефіра
Президенту Володимиру Зеленському оперативно доповіли у США про обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра під Києвом, Офіс президента обіцяє продовжувати боротьбу з олігархами попри замах.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook
Пряма мова: "Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США.
Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.
Публічна реакція президента на подію також скоро буде".
Деталі: Никифоров запевнив, що "виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання".
"Курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - заявив речник Зеленського.
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранили водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла ("Слуга народу") повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили водію в ногу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли авто Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі.