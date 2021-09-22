Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленському у США серед ночі повідомили про обстріл машини Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 12:20
Зеленському у США серед ночі повідомили про обстріл машини Шефіра
Шефір і Зеленський (2019), 24tv.ua

Президенту Володимиру Зеленському оперативно доповіли у США про обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра під Києвом, Офіс президента обіцяє продовжувати боротьбу з олігархами попри замах.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook 

Пряма мова: "Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США.

Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

Публічна реакція президента на подію також скоро буде".

Деталі: Никифоров запевнив, що "виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання".

"Курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - заявив речник Зеленського.

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранили водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла ("Слуга народу") повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили водію в ногу.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли авто Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаШефір Сергій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: