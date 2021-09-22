Зеленскому в США среди ночи сообщили об обстреле машины Шефира
Президенту Владимиру Зеленскому оперативно доложили в США об обстреле автомобиля его первого помощника Сергея Шефира под Киевом, Офис президента обещает продолжать борьбу с олигархами несмотря на покушение.
Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook
Прямая речь: "Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США.
Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.
Публичная реакция президента на событие также скоро будет".
Детали: Никифоров заверил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их пособники не избежать наказания".
"Курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - заявил пресс-секретарь Зеленского.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали водителю в ногу.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли авто Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе.