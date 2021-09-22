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Зеленскому в США среди ночи сообщили об обстреле машины Шефира

Среда, 22 сентября 2021, 12:20
Зеленскому в США среди ночи сообщили об обстреле машины Шефира
Шефир и Зеленский (2019), 24tv.ua

Президенту Владимиру Зеленскому оперативно доложили в США об обстреле автомобиля его первого помощника Сергея Шефира под Киевом, Офис президента обещает продолжать борьбу с олигархами несмотря на покушение.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США.

Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.

Публичная реакция президента на событие также скоро будет".

Детали: Никифоров заверил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их пособники не избежать наказания".

"Курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - заявил пресс-секретарь Зеленского.

Предыстория: 

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали водителю в ногу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли авто Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентаШефир Сергей
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