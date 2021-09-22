Зеленскому в США среди ночи сообщили об обстреле машины Шефира

Президенту Владимиру Зеленскому оперативно доложили в США об обстреле автомобиля его первого помощника Сергея Шефира под Киевом, Офис президента обещает продолжать борьбу с олигархами несмотря на покушение.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США.

Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.

Публичная реакция президента на событие также скоро будет".

Детали: Никифоров заверил, что "исполнитель покушения, а также заказчики и их пособники не избежать наказания".

"Курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - заявил пресс-секретарь Зеленского.

Предыстория: