Шефір часто сам водив авто, він шокований, але зараз у безпеці – Арахамія
Перший помічник президента Сергій Шефір не постраждав у результаті обстрілу його авто, зараз він перебуває у безпечному місці.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію
Пряма мова Арахамії: "Десь 20 хвилин тому я розмовляв з паном Шефіром... Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм... Водій отримав три вогнепальні поранення і госпіталізований. Сам Сергій цілий... все нормально. Живий, здоровий. Його поліція пересадила в службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце".
Деталі: Він додав, що Шефір шокований і трактує, що стріляли в нього, але потрапили в водія.
Нардеп також підкреслив, що на дорозі, на якій було скоєно напад, багато відеокамер, і "найближчим часом буде багато відео з місця події".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.