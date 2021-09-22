Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шефір часто сам водив авто, він шокований, але зараз у безпеці – Арахамія

Середа, 22 вересня 2021, 12:23
Фото Михайла Ткача, УП

Перший помічник президента Сергій Шефір не постраждав у результаті обстрілу його авто, зараз він перебуває у безпечному місці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова Арахамії: "Десь 20 хвилин тому я розмовляв з паном Шефіром... Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм... Водій отримав три вогнепальні поранення і госпіталізований. Сам Сергій цілий... все нормально. Живий, здоровий. Його поліція пересадила в службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце".

Деталі: Він додав, що Шефір шокований і трактує, що стріляли в нього, але потрапили в водія.

Нардеп також підкреслив, що на дорозі, на якій було скоєно напад, багато відеокамер, і "найближчим часом буде багато відео з місця події".

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Теми: Слуга народуОфіс генпрокуроранапад
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Тернопільщині стався землетрус із силою 4,3 бала

Україна в "жовтій зоні" епіднебезпеки: які правила діють тепер

Динаміка невтішна: 7 866 хворих і 123 померлих від COVID за добу в України

Головні новини середи і ночі: напад на Шефіра, Зеленський на Генасамблеї ООН

Макрон погодився повернути французького посла в США після розмови з Байденом

відео"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини

Усі новини...
Слуга народу
Нардеп "Слуги народу" про авто Шефіра: Стріляли, влучили в водія три кулі
В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
У фракції не підтвердили збори "слуг" у Трускавці, але кажуть про робочу нараду
Останні новини
10:45
ФРС США зберегла відсоткову ставку і анонсувала згортання антикризових заходів
10:41
фотоУ Києві затримали чоловіка, який гуляв по набережній із гранатою у кармані
10:32
Польща отримала дозвіл на участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2"
10:26
Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед законом про олігархів
10:24
Частину спецправ запозичення від розподілу МВФ спрямують на погашення євробондів – Марченко
10:11
На Тернопільщині стався землетрус із силою 4,3 бала
10:00
фото В Росії знайшли уламки зниклого напередодні військового літака
09:39
Трамп подав позов на $100 млн проти трьох журналістів та своєї племінниці
09:26
ЄС закликав Сербію і Косово до діалогу для відновлення свободи пересування
09:24
фото Зеленський і Джонсон у США поговорили про Донбас і "Північний потік-2"
Усі новини...