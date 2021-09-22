Шефір часто сам водив авто, він шокований, але зараз у безпеці – Арахамія

Перший помічник президента Сергій Шефір не постраждав у результаті обстрілу його авто, зараз він перебуває у безпечному місці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова Арахамії: "Десь 20 хвилин тому я розмовляв з паном Шефіром... Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм... Водій отримав три вогнепальні поранення і госпіталізований. Сам Сергій цілий... все нормально. Живий, здоровий. Його поліція пересадила в службовий екіпаж і відвезла у безпечне місце".

Деталі: Він додав, що Шефір шокований і трактує, що стріляли в нього, але потрапили в водія.

Нардеп також підкреслив, що на дорозі, на якій було скоєно напад, багато відеокамер, і "найближчим часом буде багато відео з місця події".

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