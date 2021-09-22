Шефир часто сам водил авто, он шокирован, но сейчас в безопасности – Арахамия
Первый помощник президента Сергей Шефир не пострадал в результате обстрела его автомобиля, сейчас он находится в безопасном месте.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию
Прямая речь Арахамии: "Где-то 20 минут назад я разговаривал с господином Шефиром... Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% – с водителем... Водитель получил три огнестрельных ранения и госпитализирован. Сам Сергей цел... все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место".
Детали: Он добавил, что Шефир находится в состоянии шока, он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя.
Нардеп также подчеркнул, что на дороге, на которой было совершено нападение, много видеокамер, и "в ближайшее время будет много видео с места события".
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.