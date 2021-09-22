Шефир часто сам водил авто, он шокирован, но сейчас в безопасности – Арахамия

Первый помощник президента Сергей Шефир не пострадал в результате обстрела его автомобиля, сейчас он находится в безопасном месте.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь Арахамии: "Где-то 20 минут назад я разговаривал с господином Шефиром... Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% – с водителем... Водитель получил три огнестрельных ранения и госпитализирован. Сам Сергей цел... все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место".

Детали: Он добавил, что Шефир находится в состоянии шока, он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя.

Нардеп также подчеркнул, что на дороге, на которой было совершено нападение, много видеокамер, и "в ближайшее время будет много видео с места события".

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