З’явилися фото та відео обстріляної машини Шефіра
З’явилися фото і відео із місця обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
Джерело: Українська правда
Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області.
Помічник президента Володимира Зеленського прямував на роботу в ОП, коли його автомобіль обстріляли.
Обстріли здійснили за 5 км від місця у якому наразі перебуває машина.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.
Цього разу Шефір був на місці пасажира. Помічник президента не користувався державною охороною.
Наразі Шефір перебуває у безпеці в МВС, а його особистий водій, у котрого влучили 3 кулі, у лікарні.
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.