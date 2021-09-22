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З’явилися фото та відео обстріляної машини Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 13:18
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

З’явилися фото і відео із місця обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Джерело: Українська правда

Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області.

Помічник президента Володимира Зеленського прямував на роботу в ОП, коли його автомобіль обстріляли.

Обстріли здійснили за 5 км від місця у якому наразі перебуває машина.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.

Цього разу Шефір був на місці пасажира. Помічник президента не користувався державною охороною. 

Наразі Шефір перебуває у безпеці в МВС, а його особистий водій, у котрого влучили 3 кулі, у лікарні. 

 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.

 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: Шефір СергійнападобстрілОфіс президента


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