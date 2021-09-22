З’явилися фото та відео обстріляної машини Шефіра

З’явилися фото і відео із місця обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Джерело: Українська правда

Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області.

Помічник президента Володимира Зеленського прямував на роботу в ОП, коли його автомобіль обстріляли.

Обстріли здійснили за 5 км від місця у якому наразі перебуває машина.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.

Цього разу Шефір був на місці пасажира. Помічник президента не користувався державною охороною.

Наразі Шефір перебуває у безпеці в МВС, а його особистий водій, у котрого влучили 3 кулі, у лікарні.

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

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