Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З’явилися фото та відео обстріляної машини Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 13:18
З’явилися фото та відео обстріляної машини Шефіра
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

З’явилися фото і відео із місця обстрілу автомобіля першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Джерело: Українська правда

Деталі: Наразі Audi Шефіра припаркована біля супермаркету "АТБ" посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області.

Помічник президента Володимира Зеленського прямував на роботу в ОП, коли його автомобіль обстріляли.

Обстріли здійснили за 5 км від місця у якому наразі перебуває машина.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Шефір у 50% випадків кермує самостійно.

Цього разу Шефір був на місці пасажира. Помічник президента не користувався державною охороною. 

Наразі Шефір перебуває у безпеці в МВС, а його особистий водій, у котрого влучили 3 кулі, у лікарні. 

 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Введено спецоперацію "Сирена" для оперативного виявлення нападника чи нападників.

 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП
 
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Шефір СергійнападобстрілОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Шефір Сергій
Слідство в справі замаху на Шефіра проводить необґрунтовані обшуки – адвокати 
У Венедіктової пояснили, як обшук на Франківщині пов'язаний із замахом на Шефіра 
Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: